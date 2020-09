Alle betrokken partijen moeten alles op alles zetten om de sinterklaasintochten, desnoods aangepast, door te laten gaan

Jouw meningDe intochten van Sinterklaas lijken het volgende slachtoffer van de coronacrisis te worden. Want zingen is verboden, en dus mag ‘Sinterklaas Kapoentje’ niet klinken uit de kelen van honderden kinderen en hun ouders. En hoe handhaaf je die regels? Burgemeesters breken zich er het hoofd over en dus staan de intochten op de tocht.