Alles rijdt een beetje, en toch ook weer niet

In Nijmegen staken veel meer buschauffeurs, toch is er meer duidelijkheid voor de reizigers. De bussen die wèl rijden, gaan namelijk alleen naar de drie ziekenhuizen in de buurt: het Radboud, het CWZ, en de Sint Maartenskliniek.



,,We merken dat hier de meeste mensen naartoe moeten. Aan die behoefte moeten we dus voldoen’’, zegt een medewerker van de servicedienst op het Nijmeegse centraal station. Op de tussenliggende haltes naar de ziekenhuizen wordt ook gestopt. Volgens de medewerker zijn er zes bussen die rijden. Chauffeurs daarvan doen niet mee aan de staking.



Het is de tweede keer dit jaar dat bij het streekvervoer het werk wordt stilgelegd. Vakbonden FNV en CNV willen met de 48-uursstaking hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij zetten. Volgens de FNV knijpen de werkgevers de chauffeurs al jaren uit. ,,De rijtijden worden steeds krapper en er is geen tijd voor pauzes. We willen keiharde afspraken in de cao", stelt FNV-bestuurder Paula Verhoef. Hanane Chikhi (CNV) wijst erop dat betere afspraken over loon, werkdruk en plaspauzes ook van belang zijn voor de veiligheid en service die aan de reizigers geleverd kan worden.