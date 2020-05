Anja nam Kimberly in huis nadat haar beide ouders overleden, nu zit ze met financiële strop: ‘Ik voel me gestraft’

,,Ik wil niet dat een ander dit overkomt’’, waarschuwt ze. ,,Ik wil gewoon een warm nest bieden, maar dat hoeft mij toch geen geld te kosten?’’



Het verhaal begint vier jaar geleden, als de moeder van Kimberly plots overlijdt. Ze is dan net 16, haar vader is in 2013 al overleden aan leukemie. Anja Mulder (43): ,,Een dag na de begrafenis vroeg ze: ‘Mag ik met jou mee?’



Kimberly is een vriendin van mijn dochter Demy. Ik heb nog drie dochters, dus of ik nou met vier of vijf meiden aan tafel zou zitten... Je moet wel een hart van beton hebben om dan ‘nee’ te zeggen. Van de ene op de andere dag had ik zo een pleegkind in huis.’’