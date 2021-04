Apeldoorn gooit stad op slot voor demonstranten: zaterdag geldt noodverordening óveral

Een van de betogingen is aangekondigd door Police for Freedom Nederland. Die organisatie wekt de indruk dat allerlei beroepsgroepen zich aansluiten: ‘politie, militairen, marechaussee, artsen, verpleegkundigen en docenten staan op voor het behoud van onze grondrechten’.



De beweging wil niet ingaan op vragen over ‘de mars voor de menselijke verbinding’. Die was overigens eerst gepland in Hilversum, maar werd daar ook al verboden.



Wel laat Police for Freedom vanavond op Twitter weten morgen niet naar Apeldoorn te zullen komen. ‘Ieders veiligheid staat voor ons altijd voorop’.



Hoewel de naam van de beweging een nadrukkelijke link met de politie legt, is dat verband er niet heel duidelijk. Er is één politiemedewerker bekend die verbonden is aan de organisatie, laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten. ,,Uiteraard is dit geen demonstratie namens de politie.’’