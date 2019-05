Apeldoorn ruilt zwarte pieten in voor ‘helpers’ bij landelijke intocht. Maar hoe zien ze eruit?

Zo trots als een pauw maakte de gemeente Apeldoorn vrijdag bekend dat Sinterklaas dit jaar de stad heeft uitgekozen voor de landelijke intocht op zaterdag 16 november.



En wie landelijke intocht zegt, heeft het over de zwartepietendiscussie. Die wil Apeldoorn níet. Door over helpers te spreken hopen de organisatoren de angel uit de discussie te halen. Vorig jaar liepen de gemoederen nog hoog op.



,,Het is niet de bedoeling dat die discussie de overhand gaat krijgen”, zegt waarnemend burgemeester Petra van Wingerden.



,,Dit moet een mooi kinderfeest worden. Wij hebben het daarom over de helpers”. Hoe die ‘helpers’ er uit gaan zien, daarover is de gemeente nog in overleg met de NTR, de organisator van de nationale intocht, zegt ze.