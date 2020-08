Apenheul ontslaat deel personeel vanwege coronacrisis: ‘Dit doet heel erg pijn’

INTERVIEW Burgers’ Zoo-baas Alex van Hooff opent bijna weer de deuren: ‘We waren bang voor een totale lockdown’

17 mei ARNHEM - Voor het eerst in 107 jaar zat Burgers’ Zoo twee maanden dicht. Komende week gaat de Arnhemse dierentuin weer open, met extra maatregelen. Directeur Alex van Hooff leerde de kwetsbaarheid van zijn bedrijf kennen. ,,Dierenverzorger was geen vitaal beroep, daar schrokken we wel even van.”