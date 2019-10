Arnhem en Nijmegen in top 10 meest vegan-friendly steden

Dat blijkt uit onderzoek van vakantiehuizenzoekmachine Holidu, die zich baseert op cijfers van Happy Cow. Er is gekeken naar het aantal vegan-vriendelijke restaurants en cafés in relatie tot het aantal inwoners. Arnhem staat op de zesde plaats met 3,8 restaurants per 100.000 inwoners. Nijmegen doet het net iets minder goed met 3,4 restaurants per 100.000 inwoners. Daarmee claimt de stad de negende plek.