Arno is de schrik van elke dief in Apeldoorn, krijgt klappen én helpt politie bij arrestaties: ‘Angst heb ik niet’

Zelfs voor Arno Dijkerman is het vrij veel. Eerst ‘s ochtends op het winkelcentrum rollebollend met iemand over straat en harde klappen incasseren. En vier uur later, net terug van de huisarts, op hetzelfde plein een politieagent te hulp schieten en iemand in de boeien slaan. ,,’s Avonds heb ik na dit soort dingen wel knallende hoofdpijn.’’