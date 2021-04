Arrestatieteam pakt man (39) met zwaar geschut op na dreigende situatie

De aangehouden man zou worden opgenomen voor zijn eigen veiligheid, verklaart politiewoordvoerster Chantal Westerhoff. ,,Hij verkeert regelmatig in zorgwekkende toestand. Een ‘verward persoon’ noemden we dit eerder.” Toen de Apeldoorner in de gaten kreeg dat de opname niet vrijwillig maar gedwongen was, deed hij volgens de politie uitspraken ‘die de situatie dreigend maakte’. De politie besluit daarom om Dienst Speciale Interventies (DSI) in te zetten bij de aanhouding. Het incident trok veel bekijks van omwonenden. Die werden op afstand gehouden. Er stonden ook meerdere ambulances paraat, maar die bleken niet nodig.

Burenruzie

De aanhouding volgt op een burenruzie van een week eerder waarbij een autoruit sneuvelde. De man die vandaag is aangehouden nam in de nacht van donderdag op vrijdag wraak op zijn buren. Hij vermoedde dat zij bij de politie hadden geklaagd over geluidsoverlast waarvoor een bekeuring werd uitgedeeld.



Toen de politie de boze buurman aansprak op de vernielde autoruit, ging hij door het lint en begon hij luidruchtig de aanwezige agenten uit te schelden. Westerhoff: ,,Mijn collega’s kregen van alles naar hun hoofd geslingerd, het was niet mals. Uiteindelijk is de man daarvoor aangehouden.’’



De arrestatie vandaag was niet naar aanleiding van een nieuwe incident. Het betrof een melding van hulpverlening. Er wordt dan ook geen aangifte gedaan.