Auto boort zich in vrachtwagen bij Apeldoorn

APELDOORN - Een auto is vanochtend op de Zutphensestraat (N345) bij Apeldoorn hard tegen de oplegger van een vrachtwagen gereden. Dat gebeurde bij de afrit van de A1. Het kruispunt is dicht.

De vrachtwagen kwam vanaf de A1 en wilde de N345 opdraaien richting Apeldoorn. Een auto die vanaf Apeldoorn kwam en richting van Voorst reed werd daarbij over het hoofd gezien. Gevolg was dat de automobilist de truck niet meer kon ontwijken en het voertuig in de zijkant van de oplegger reed.

Bestuurder

De schade aan de auto is enorm; het voertuig is zeker voor de helft onder de vrachtwagen beland. De bestuurder is door de brandweer uit de auto bevrijd en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.