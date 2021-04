Auto breekt val bij sprong uit brandend kamerpand in Apeldoorn

Van het een op het andere moment is het loos bij de buren. ,,Vuur, vlammen’’, ziet Jan Cannegieter maandagmiddag. Aan de Deventerstraat in Apeldoorn staat een kamerpand opeens in lichterlaaie. Op verschillende plekken in de stad slaat bij mensen de schrik om het hart.