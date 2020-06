Auto en tractor slaan over de kop, ravage bij Epe

Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren, wordt uitgezocht door de politie. Rond 11.00 uur vanmorgen kregen de hulpdiensten de melding van het ongeval op de Elburgerweg bij Epe binnen.



Zowel de auto als de tractor lagen naast de weg in de berm. De tractor op de kop en de auto op zijn zijkant. De aanhanger van de auto sloeg ook over de kop.



Bij de aanrijding ging ook een boom om, die daarbij deels op de weg is beland. De brandweer is ter plaatse om de boom in stukken te zagen.



Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeval, de oorzaak is nog onbekend. Een persoon is gecontroleerd door gealarmeerd ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.