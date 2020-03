Auto ramt stadhuis van Nijkerk, bestuurder aangehouden

UpdateEen auto is vanmorgen ingereden op het stadhuis van Nijkerk aan de Kolkstraat. De wagen, een grote pick-up, kwam hard in botsing met de pui. Een deel van het stadhuis is ontruimd. De toedracht van de botsing en of er sprake is van opzet, is vooralsnog niet duidelijk.