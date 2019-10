Auto rijdt dwars door winkelpui, vrouw raakt zwaargewond

Mogelijk stond de vrouw achter de auto en is bij het achteruit rijden geraakt. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.



De Verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek en ook een droneteam is opgeroepen voor onderzoek.



Voor het ongeval is ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die is inmiddels vertrokken.