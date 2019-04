Auto rijdt in op stadhuis Harderwijk, bestuurder na vlucht aangehouden

De bestuurder ging er vervolgens vandoor. De politie meldde kort na 15.30 uur dat hij ‘zonder problemen’ is aangehouden in een huis elders in Harderwijk. Over de identiteit van de verdachte en de achtergronden van het incident wilde de politie aan het einde van de middag nog niets kwijt.



De verdachte wordt volgens de politie verhoord, specialisten van de politie doen onderzoek bij het stadhuis. Het gemeentepersoneel is naar een ander gebouw gebracht.



Over de toedracht is nog niets bekend. Wethouder Jeroen de Jong zegt in een reactie dat het ‘alle schijn heeft van een bewuste actie’



