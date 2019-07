Auto schiet over fietspad, fietser zwaargewond

Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur op de Zutphenseweg (N345) ter hoogte van de dierenartsenpraktijk in Klarenbeek.



Een auto raakte daar door nog onbekende oorzaak van de weg, schoot over het fietspad naast de rijbaan en kwam daarbij hard in botsing met een fietser. De auto kwam tot stilstand in een tuin.



De fietser raakte door het ongeluk ernstig gewond. Daarom werd een traumahelikopter opgeroepen, die landde op een grasveld naast de weg. De trauma-arts ging vervolgens per ambulance met het slachtoffer mee naar het ziekenhuis.



Zowel de auto als de fiets raakte zwaar beschadigd. De politie heeft de Zutphenseweg afgesloten voor onderzoek.