Automobilist aangehouden na ongeluk op A1 bij Uddel: flinke file

De bestuurder en inzittende van de betrokken auto werden na het ongeval in de ambulance onderzocht. Het duo hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De automobilist testte echter positief op de drugstest van de politie. Hij is daarom aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De auto is total loss en zal door een berger worden weggesleept. De vrachtwagen had weliswaar ook wat schade, maar kon de weg vervolgen.



De rechterrijstrook was tot 6.55 uur dicht vanwege het ongeval. Er stond daardoor rond die tijd een file van 8 kilometer tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. De vertraging bedroeg ruim een halfuur.