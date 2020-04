Automobilist ernstig gewond door botsing tegen boom bij Klarenbeek

Een traumahelikopter landde in een weiland naast de weg om assistentie te verlenen. De helikopter steeg even later weer op, terwijl het slachtoffer, een man, met spoed per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.



De Zutphenseweg (N345) ter hoogte van de Goorweg werd nog afgesloten, een berger moest de zwaarbeschadigde auto afvoeren. De toedracht van het ongeval is niet bekend.