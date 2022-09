Automobilist overleden door heftige botsing met camper op N36 bij Stegeren

Een personenwagen en een camper knalden vanmorgen in Stegeren tegen elkaar aan. Daardoor overleed de bestuurder van de auto. De N36 is in beide richtingen dicht bij Hardenberg.

Rond 11.40 uur ging het flink mis: door onbekende reden kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing. De automobilist kwam daarbij om het leven, meldt de politie. ,,De twee inzittenden van de camper raakten lichtgewond en zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht”, aldus woordvoerster Sarah Lenderink.

Volledig scherm Het is een ravage op de N36 bij Hardenberg door een ernstig ongeluk. © Enzio Ardesch/ ProNews

Oorzaak onbekend

De camper belandde met de neus in een heg langs de weg. De auto ligt volledig in de kreukels. De weg is bezaaid met kapotte auto-onderdelen, glasscherven en losgeschoten spullen. De verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Tot het ongeval is afgehandeld, is de N36 bij Hardenberg in beide rijrichtingen gesloten. Het verkeer kan omrijden via Dedemsvaart door de speciale omleidingsbordjes te volgen. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 15.00 uur wordt vrijgegeven.

‘Dodenweg’

Op de 36 kilometer lange weg tussen Almelo en de kruising met de N48 bij Ommen gebeuren geregeld ernstige verkeersongevallen. Op deze rijksweg, ook wel in de volksmond de ‘dodenweg’ genoemd, deden zich van 2015 tot en met 2020 in totaal 571 ongevallen voor met tien dodelijke slachtoffers.

In juni maakte minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers bekend dat hij 115 miljoen euro in het veiliger maken van de N36 wil steken. In 2025 moeten er middengeleiders staan. Het kabinet trekt in totaal 200 miljoen uit voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op alle N-wegen in Nederland, maar het overgrote deel daarvan gaat dus naar de aanpak van de N36.

