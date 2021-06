Automobilist overlijdt na botsing tegen boom

op provinciale weg op de Veluwe

De bestuurder van een personenauto is vanmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Amersfoortseweg (N344) bij Uddel. De auto raakte van de weg en botste tegen een boom. De bestuurder is vervolgens overleden. De weg is voor alle weggebruikers afgesloten.