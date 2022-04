Automobilist raakt zwaargewond door botsing met boom: per traumaheli naar ziekenhuis Utrecht

Door nog onbekende oorzaak is de bestuurder tegen een boom gereden. De wagen waarin hij of zij zat raakte daardoor zwaar beschadigd.



Het slachtoffer zou normaal gesproken per ambulance naar het ziekenhuis van Zwolle gebracht worden, maar omdat men daar kampt met een technische storing, werd er voor gekozen om de gewonde per helikopter naar het ziekenhuis in Utrecht te brengen.



De Kamperweg was voor de afhandeling van het ongeluk afgesloten tussen Heerde en de A50.