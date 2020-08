Bedrijf nummer drie de dupe van ‘onschuldig feestje’ in Twello: ‘Ik ben niet boos, maar het is verschrikkelijk klote’

Drie oproepkrachten van activiteitencentrum Pitch&Putt in Bussloo waren zo'n twee weken geleden op het feestje in Twello dat zorgde voor een reeks coronabesmettingen in de regio. Twee van de drie oproepkrachten testten vrijdag positief, vertelt eigenaar Bas van Roosmalen. ,,Dit kost ons duizenden euro's.”