Begin van windhoos bij Terwolde: overal prachtige wolkenluchten

Wolvenne maakte meerdere foto’s van het opmerkelijke fenomeen. Met koeien en mais erbij: idylle ten top. De bui moet ergens boven Deventer hebben gehangen toen hij de foto nam.



De windhoos raakte op dat moment de grond nog niet. Officieel heet zoiets een ‘funnel’ of een ‘tuba’: de slurf is er al, maar contact met de aarde is er (nog) niet.