Bekendste viskraam van Apeldoorn vliegt wéér in brand: ravage is dit keer enorm

De partner van eigenaresse Marlous Olthoff was maandagmiddag de graffiti van de zijkant van de kraam aan het schrobben, totdat hij ontdekte dat het foute boel was. De brandweer werd gealarmeerd en hoewel die de vlammen snel onder controle had, brandde de binnenkant van de witte kiosk volledig uit. Hoe de brand is ontstaan, is nog een raadsel.