Bestelbus ramt voertuigen bij tankstation A28: meerdere gewonden

Schade

De bestelbus reed in op twee geparkeerde auto’s. In één van die auto’s zaten mensen. Iemand die buiten een auto stond, is ook geraakt. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar die is gecanceld. Het ambulancepersoneel is snel richting het ziekenhuis vertrokken met één van de slachtoffers. De schade aan de voertuigen is groot.



De mensen van de Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie gaat een sporenonderzoek houden. De parkeerplaats van het tankstation is afgesloten.



De eigenaar van het tankstation wil niet reageren.