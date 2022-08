Bestuurder trekker (26) komt om bij ongeluk, voertuig raakt van de weg en kantelt

met videoEen 26-jarige man uit Bathmen is vanmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk met de trekker die hij bestuurde in Apeldoorn. Het voertuig kwam door nog onbekende oorzaak op de zijkant in de berm naast de rijbaan terecht.