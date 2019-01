Bewoners drie ontruimde appartementen in Apeldoorn kunnen nog niet naar huis

Kort na uitbraak van de brand ging Sporthal Zuid in Apeldoorn open als opvanglocatie voor de geëvacueerde bewoners. Daar werden enkele tientallen bewoners enkele uren opgevangen. In de sporthal werden bewoners gecontroleerd door het ambulancepersoneel.

Tegen 18.00 uur ging de opvang dicht en werd bekend dat het overgrote deel van de bewoners weer terug kon keren naar de appartementen. Bewoners van drie appartementen kregen geen groen licht om terug te keren. Voor deze bewoners is vervangende woonruimte geregeld of was er al onderdak geregeld bij familie of bekenden.