Bewoners schudden in bed door enorme knal: ‘Ik dacht: een aanslag, een aardbeving’

Bouts woont in het appartementencomplex boven het casino, aan de rand van het Stationsplein. Meerdere ruiten hier zijn kapot gesprongen toen de pinautomaat met een heel stuk gevel uit het stationsgebouw werd geslagen.



,,Zo’n dikke knal, we lagen gewoon twee of drie seconden in ons bed te schudden. Haast een aardbeving-achtig gevoel. Daarna nog een, en toen was alles weer rustig. Dus uiteindelijk zijn we weer in slaap gevallen. Ja, ik ben vrij nuchter; ik hoorde geen sirenes dus het triggerde me ook niet om het bed uit te gaan. Maar tjonge jonge’’, kijkt ze richting de bouwvakkers die inmiddels een deel van het gebouw aan het stutten zijn.