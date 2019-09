Bewoonster opgesloten bij overval op landhuis in Beekbergen

De overval vond vannacht plaats aan de Berg en Dalweg, maar werd pas vanochtend rond 08.00 uur gemeld. Agenten gingen daarop met meerdere auto's naar het landhuis. De bewoonster was volgens de politie niet gewond.



Bij de woning, die in een bosrijke omgeving, wordt momenteel onderzoek gedaan. Daarbij wordt onder meer gekeken of er sporen veiliggesteld kunnen worden.



Een buurtbewoonster zegt weinig te hebben meegekregen van het incident. ,,Behalve dan dat ik vanochtend een sirene hoorde die plots dichtbij stopte. Dan denk je wel: oh jee...’’



Het is volgens de politie nog onbekend of er iets is buitgemaakt. Mensen die iets hebben gezien of camera's in de buurt hebben hangen, worden gevraag contact op te nemen met de politie.