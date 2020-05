Bijzonder! Eeneiige drieling geboren in Putten: ‘Daar ging mijn inloopkast...’

Lauren, Rosa en Nina zijn vandaag precies een week thuis. Het gaat goed met het gezin, vertelt moeder Barunka Knul. De meisjes zijn met 32 weken middels een geplande keizersnede geboren in het Wilhelmina KinderZiekenhuis in Utrecht. Na een week op de medium care zijn ze in drie ambulances verhuisd naar het Meander in Amersfoort. Ze deden het te goed om drie bedjes bezet te houden in een specialistisch ziekenhuis. Vijf weken lang reed Barunka op en neer om haar drieling te zien, maar nu zijn ze gelukkig allemaal thuis.

Met 30 weken is Barunka opgenomen in het ziekenhuis. Account manager David bleef thuis achter met dochters Aimée (4) en Sophie (2).



De eerste week mocht hij zijn vrouw niet bezoeken, omdat hij verkouden was, maar gelukkig was hij op tijd fit voor de bevalling. En dan heb je opeens vijf kinderen. Het was een shock en het besef is er eigenlijk nog steeds niet helemaal.