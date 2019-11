Boeren en bouwers moeten niet patrouilleren, dat is een taak van de politie

Jouw meningBoeren en bouwers hebben de handen ineengeslagen: ze houden door het hele land patrouilles rond boerderijen om te voorkomen dat dierenactivisten binnendringen in stallen. Ze zeggen ‘daadkrachtig’ in te grijpen als dat moet, maar de Nederlandse wet niet te overtreden. Dat zorgde donderdagavond voor een kat- en-muisspel tussen boeren, bouwers en activisten, onder andere rondom Barneveld. Dat was de avond ervoor al het geval in Beers.