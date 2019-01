Vorige week bleek dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een persbericht uit 2014 heeft aangepast over de klimaatschade die het eten van vlees veroorzaakt. Die schade is veel lager dan in het bericht staat.



De correctie werd doorgevoerd na opmerkingen van Stichting Agri Facts, een nieuwe boerenorganisatie die feiten over de landbouw verifieert. Eerder hadden boeren ook kritiek op PBL-rapportages over fraude met mest en de mate waarin boeren het oppervlaktewater vervuilen.