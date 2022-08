Boeren houden papierfabriek Parenco een ochtend lang bezet: ‘Er zijn hier geen leiders’

Zo'n zestig actievoerders met veertig tractoren verzamelden zich rond een uur of zeven voor de hoofd- en zij-ingang van papierfabriek. De boeren wilde hun ongenoegen uiten over het stikstofbeleid. Uit een onlangs gepresenteerde lijst van de Rijksoverheid met grootste uitstoters van stikstof prijkt Parenco in Gelderland op de hoogste plaats.

‘Niemand verantwoordelijk’

Lange tijd bleef het voor burgemeester Agnes Schaap en de politie onduidelijk wie de boeren waren, wat hun eis was en hoe lang ze de blokkades in stand wilden laten. Geen van de actievoerders wilde met naam in de krant. Iemand die aanvankelijk als woordvoerder werd aangewezen, zegt dat zelf niet te zijn. ,,Er zijn hier geen leiders. Daardoor is ook niemand verantwoordelijk, of dus eigenlijk iedereen”, zegt hij.

Hij noemt het een onrecht dat de agrarische sector is aangewezen om de stikstofuitstoot terug te dringen terwijl andere sectoren als de luchtvaart volgens hem juist te weinig doen. Een deel van de boeren was eerder deze maand ook bij de blokkade van distributiecentra op Park15. Bekende boerenactiegroepen zeggen niet bekend te zijn met deze actie. Dat zeggen Bart Kemp van Agractie en Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF).

Later bleek het om een spontane actie van Betuwse boeren te gaan, die niet was aangemeld bij de gemeente Renkum. De actievoerders vroegen halverwege de ochtend om een onderhoud met burgemeester Agnes Schaap van Renkum. ,,De boeren wilden gehoord worden en begrip hebben voor hun standpunt. Ik ben daarop naar Parenco gegaan en heb een tijd met ze gesproken. De sfeer was gemoedelijk. Nadat ik ze had gesproken besloten zij hun protest te staken”, zegt burgemeester Schaap.

Na het gesprek met de burgemeester van Renkum hielden de boeren zich aan de afspraak en vertrokken rond een uur of twaalf in alle rust. De vrachtwagens die gedurende de ochtend geparkeerd stonden aan de Utrechtseweg in Renkum konden daarna hun lading lossen.

Of papierfabriek Parenco schade heeft ondervonden van de boerenprotestactie is onduidelijk. ,,We waren niet op de hoogte van deze actie, maar hadden wel het vermoeden dat ze een keer langs zouden komen", zegt een woordvoerder namens het bedrijf. Op de vraag hoeveel schade het bedrijf heeft geleden en op wie dat dat verhaal gaat worden, wil de directie van Smurfit Kappa Parenco geen commentaar geven.