Boeren zetten acties door, maar denken wel aan Peter R. de Vries

Boeren FDF kondigen actie aan in regio Arnhem: 'Ons protest gaat Nederland op z'n kop zetten'

5 juli Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) wil woensdag op vier plekken in het land in protest komen, waarvan Arnhem en omgeving er één is. ,,Het zal een groot effect hebben op de Nederlandse economie”, zegt FDF-voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert.