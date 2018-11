Boomlange overvaller roept: ‘Ik wil geld!’

updateDe Spar aan de Koning Lodewijklaan in Apeldoorn is vanavond overvallen. De politie is met man en macht op zoek naar de dader. Die heeft waarschijnlijk gedreigd met een mes en riep ‘Ik wil geld!’.

Boven de stad heeft enige tijd een politiehelikopter gecirkeld. Het gaat om een overvaller, die in het zwart gekleed was toen hij de Spar overviel. Hij had een zwarte sjaal om zijn hoofd gewikkeld.

De politie heeft beelden van een bewakingscamera in handen, laat woordvoerster José Albers weten.

Politieheli

Op het moment van de overval waren er meerdere personeelsleden van de supermarkt in de winkel en mogelijk ook klanten.

Via Burgernet heeft de politie laten weten dat ze op zoek zijn naar de overvaller. Wie hem ziet, moet de politie bellen. ,,Treedt niet zelf op’’, waarschuwt de politie in het Twitterbericht. De politie heeft inmiddels het onderzoek in de Spar zelf afgerond, laten agenten weten.

De politiehelikopter was razendsnel boven Apeldoorn. De heli was eerder aan het speuren langs de spoorbaan tussen Zutphen en Deventer. Daar liep iemand in de buurt van het spoor, omwonenden waren daar bezorgd over en hadden de politie gebeld. Die is overigens niet aangetroffen.

Apeldoorn werd deze zomer geplaagd door een serie overvallen. Daarvoor was het ook al meerdere keren raak, maar die overvaller werd gepakt.