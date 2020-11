Brand! 112-fotograaf Luciano uit Apeldoorn rukt uit naar een huis dat hij maar al te goed kent

Als ‘112-fotograaf’ gaat Luciano de Graaf zo ongeveer dagelijks (en ‘s nachts) naar ongevallen, branden en andere ernstige incidenten in Apeldoorn en omgeving. Om vast te leggen wat er gebeurt en hoe politie, brandweer en ambulancedienst aan het werk zijn. Dinsdagmiddag was hij thuis net bezig zijn cameratas opnieuw in te delen toen er een bijzondere melding vanaf de Van Roekelweg kwam.

Vlammen uit het dak

,,Mijn moeder belde - helemaal in paniek. ’De zolder staat in brand’. Daarna ging de pieper af: ‘Woningbrand zolder’. Ik heb alles snel in die tas gestopt en ben erheen gereden. Toen ik aankwam sloegen de vlammen via het raam al uit het dak.’’