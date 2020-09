Brand bij grote slachterij in Apeldoorn

Ook ontstond stank als gevolg van brand. Die ontstond in een machinekamer boven een loods. .



De brandweer was zeer snel ter plekke, wat te danken was aan het feit dat de kazerne zich dicht bij het bedrijf bevindt. Daardoor kon de schade worden beperkt. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit.



Medewerkers van de kalverslachterij zijn naar buiten geleid, waar ze op het binnenterrein in afwachting zijn van wat er verder staat te gebeuren. Hoewel het vuur uit zou zijn, liggen de werkzaamheden grotendeels stil. De meeste rook is inmiddels verdwenen.