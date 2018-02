Brand Zutphen: drie panden onbewoonbaar

De eerste melding kwam vlak voor een uur. In een pand voor begeleid woning - naar verluidt van GGNet - was in een van de appartementen brand uitgebroken. De brandweer rukte gelijk groot uit maar kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naastgelegen woonpand, dat gesplitst is in twee woningen waarin twee mensen woonden. Die waren toen al buiten.