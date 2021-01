Brandweer redt vader en zoon van balkon bij woningbrand in Apeldoorn

Het ging om een kleine meterkastbrand die snel onder controle was. Door de brand ontstond ook enige rookontwikkeling en de brandweer heeft de woning geventileerd en een meting gedaan op gevaarlijke stoffen. De straat was enige tijd afgesloten en het voorval trok dan ook enig bekijks.



De exacte oorzaak van de brand in de meterkast is niet bekend. Volgens de brandweer kunnen branden in een meterkast ontstaan door kortsluiting, achterstallig onderhoud of een te volle meterkast waardoor er druk kan ontstaan op aansluitingen.



Stichting Salvage, een organisatie die praktische hulp verleent na brand, onderzoekt nu of het gezin weer terug de woning in kan.