Brandweer staakt zoektocht vanuit de lucht naar bosbranden op Veluwe

,,Niet eerder is 41 dagen na elkaar gevlogen", weet Hans Dijkman van de brandweer Noord- en Oost-Gelderland. Begin juli vlogen voor het eerst twee Cessna's boven de Veluwe. ,,In totaal is dit jaar op 58 dagen gevlogen. Dit bevestigt het beeld dat het ontzettend droog is. Ter vergelijking: In een gemiddeld jaar hebben we tussen de tien en twintig vliegdagen."

Nut

Dijkman is coördinator van een team verkenners. Zijn mensen vliegen mee in twee vliegtuigjes en speuren naar beginnende natuurbranden. Volgens Dijkman is het nut van de surveillancevluchten bewezen. De verkenners ontdekten branden diep in de bossen en gidsten brandweerwagens naar lastig te bereiken locaties. ,,Soms honderd meter van de openbare weg."

Hoeveel branden zijn vanuit de lucht ontdekt? Dijkman wil geen aantal noemen. ,,Er zijn branden zowel door ons als door burgers op de grond gemeld. Om te achterhalen wie de brand ontdekte, moet je nakijken wie als eerste meldde. Dat gaat te ver", vindt de coördinator.

Hoosbuien