Buren bonken tevergeefs op de ramen; bewoner komt om bij brand in Putten

Dode bij felle, uitslaande brand in Putten: buren naar het ziekenhuis, woning verwoest

Bij een uitslaande brand in een duplexwoning aan de Van Oldebarneveltstraat in Putten is een dode gevallen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en het type woning schaalde de brandweer op naar ‘grote brand’. De woning is compleet verwoest.

7:47