Buurtbus in de problemen door tekort aan vrijwilligers

NIJMEGEN - De dienstverlening van de buurtbussen in Gelderland komt in gevaar door een gebrek aan vrijwilligers. Als er niet snel ingegrepen wordt gaan er ritten uitvallen en mogelijk zelfs hele buslijnen verdwijnen.

Dat stelt de regionale reizigers organisatie ROCOV.



De buurtbus is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke vorm van openbaar vervoer in Gelderland. In 2017 werden meer dan 600.000 passagiers vervoerd met kleine busjes die bestuurd worden door vrijwilligers.

De buurtbusverenigingen zijn vooral actief in gebieden waar geen ander openbaar vervoer is. Voor veel inwoners van deze gebieden is dit dus de enige mogelijkheid om met het openbaar vervoer het eigen dorp te verlaten.

Quote Veel vrijwilligers rijden maar een dagdeel in de week op de bus In de provincie Gelderland zijn ruim dertig buurtbusverenigingen actief, die samen meer dan vijftig buslijnen verzorgen. Daarvoor beschikken de verenigingen bij elkaar opgeteld over 1.400 vrijwilligers.



Dat lijkt veel, maar dat is het niet, legt ROCOV-voorzitter Ben Mouw uit. ,,Veel vrijwilligers rijden maar een dagdeel in de week op de bus. Je hebt dus heel veel mensen nodig om een volledige dienstverlening te draaien.’’



Het aantal vrijwilligers neemt momenteel af. Mede door de gestegen pensioenleeftijd, waardoor de tijd dat mensen vrijwilligerswerk kunnen doen veel korter is. Zeker ook omdat je maar tot je 76ste een bus mag besturen. Daarna mag het niet meer van verzekeringsmaatschappijen.

Een bijkomend probleem is dat werklozen niet op de buurtbus mogen rijden. Hoe graag ze dat ook zouden willen. Dat staat het UWV niet toe.



De ROCOV heeft nu in een brief aan de provincie om hulp gevraagd om juist hier iets aan te doen. Om wel personen met een WW-uitkering in te zetten, moeten de buurtbusverenigingen aangemerkt worden als een vereniging van algemeen nut (een zogenoemde SBBI status). De ROCOV wil dat de provincie zich in gaat zetten om deze status te verlenen.

Roelof Palmers, bestuurslid van de buurtbus in de omgeving Zaltbommel noemt de situatie nijpend. ,,Wij hebben 35 vrijwilligers nodig, maar hebben er nu 32. Afgelopen jaar zijn vier chauffeurs gestopt omdat ze 76 geworden zijn; komend jaar zijn dat er weer vier. We zijn al blij als we daar 1 a 2 vervangers voor krijgen. Als dit zo doorgaat, moeten we besluiten dat we moeten stoppen met deze lijn. We vervoeren toch 20.000 mensen per jaar.’’

