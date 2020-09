Cafés sluiten helpt niets in de strijd tegen corona als in studentenhuizen gewoon wordt gefeest

Jouw meningDe Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls greep donderdagavond hard in: hij sloot weer twee cafés. Drie studentenkroegen in de Waalstad bleken deze week een prominente rol te spelen in de besmetting met het coronavirus. Bruls sluit niet uit dat er meer cafés op slot gaan of andere maatregelen volgen. Hij wil het virus indammen.