Chaos compleet op A1 bij Apeldoorn: snelweg nog urenlang dicht door drie gekantelde voertuigen

Niet veel later ging het opnieuw mis, net achter het eerste ongeluk. Een bestelbusje en een Landrover kwamen met elkaar in botsing en belandden eveneens op de zijkant. Na dit ongeluk vond nog een derde ongeluk plaats, net achter het tweede ongeluk.

Traumahelikopter

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Omleiding

Code geel

Chaos

Op andere plekken in Oost-Nederland ging het vanmorgen ook al meerdere keren mis. Op de A348 bij De Steeg was een kettingbotsing. In Oldebroek en Terwolde gleden auto’s een sloot in en op de Amersfoortse weg bij Apeldoorn vond een ongeluk plaats met meerdere voertuigen.