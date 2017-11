Filmer Conan (15) heeft een eigen bedrijf en hij is niet de enige jongere

Conan is een van de jonge ondernemers in onze regio, die de fase van vakken vullen of kranten bezorgen overslaan en gewoon een eigen bedrijf beginnen.

Hobby

Dat worden er steeds meer, weten ze bij de Kamer van Koophandel die deze zaterdag een landelijke startersdag (ook online) organiseerde. Werden vijf jaar geleden nog zo'n 1.100 jongeren met eigen bedrijfje geteld, vorig jaar waren het er 2.300.

Vijf jaar geleden was een vijfde van de jonge starters vrouw, nu is dat al bijna een kwart. ,,Vaak gaat het om het ontwikkelen van apps, maar ook om webshops of activiteiten op het gebied van muziek’’, zegt Jessica van El, adviseur bij de Kamer van Koophandel. ,,Sommigen kunnen er zeker een boterham mee verdienen. Vaak begint het ondernemen omdat jongeren hobbymatig ergens interesse voor hebben, en overkomt het ze.’’

Nieuw product

,,Klanten vinden gaat goed en er is heel veel vraag’’, aldus Canon Kelder, die inmiddels met zijn eigen videoproductiebedrijf werkt voor onder meer Regio8 en De Graafschap. De jonge ondernemer vertelt ,,een nieuw product voor het betaalde voetbal’’ te hebben bedacht. ,,Van elke wedstrijd maak ik beelden, neem ik korte interviews af en monteer het geheel tot een korte sfeerimpressie. Zonder voice-over, puur voor de sfeerbeelden die de club een dag later deelt op de site en via Facebook. Dat wordt soms dan wel 20.000 keer bekeken. Ik maak nu zo'n vijf aftermovies en commercials per maand’’, zegt Kelder, wiens portfolio op zijn website ook een filmimpressie laat zien van een bezoek aan het Afrikaanse Malawi. Dat land bezocht hij vorig jaar nog met zijn middelbare school uit Nijkerk.



Zijn toekomstplannen: de hele wereld over reizen om verhalen vast te leggen in documentaires. ,,In juni ga ik weer naar Malawi voor een documentaire. Deze ga ik mogelijk nu al aan tv verkopen. Ook zou het mij leuk lijken om met artiesten mee te reizen.’’



Wenkbrauwen

Volledig scherm Kyra Renes uit Angerlo van Dier-Educatie. © pr Sinds een jaar staat Jessica Paladino (20) uit Nijmegen met haar bedrijfje Yes Lashes ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. ,,Ik ben in 2015 begonnen met mijn eerste klanten. Het begon als een bijbaantje naast mijn roc opleiding niveau 2’’, vertelt de wimperextensionspecialist. Ze merkte vorig jaar dat het vanwege de vele aanvragen niet meer mogelijk was om het er even bij te doen in het weekend. Ze heeft er geen spijt van dat ze de school niet afmaakte. ,,Intussen heb ik, mede met dank aan Instagram, klanten uit het hele land die naar Nijmegen komen voor hun wimpers of wenkbrauwen. Nu, een jaar later ben ik zover dat ik bijna klaar ben om ergens een pand te openen.’’



Hoewel het werk er makkelijk uit ziet, moet je er volgens de Nijmeegse veel tijd in steken om het onder de knie te krijgen. ,,Maar je moet niet bang zijn om voor jezelf te beginnen. Er zijn veel jongeren die het niet durven, en ze denken dat je veel geld moet hebben om het te gaan doen.’’

Dier-educatie

Volledig scherm Jonge ondernemer Floris Vekemans © pr Kyra Renes (23) uit Angerlo zit in het laatste jaar Dier, Gedrag en Ondernemen MBO niveau 4 op het Helicon in Velp. Daar volgt ze het vak Student Company. ,,Ik kreeg de mogelijkheid om mijn eigen bedrijfje op te zetten en dit heb ik dan ook gedaan! Het heet Kyra's Dier-educatie. Ik ben nog niet officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel omdat ik hier nog niet heel veel geld mee verdien.’’



Renes biedt educatie en workshops aan, vooral voor basisscholen, over gezelschapsdieren en reptielen. Hierbij neemt ze haar eigen dieren mee. ,,Mijn doel is om een beter welzijn voor dieren te creëren. Ook vind ik belangrijk dat er goed nagedacht wordt over het aanschaffen van dieren en wat er allemaal bij de verzorging komt kijken. Veel reptielen sterven het eerste jaar door gebrek aan de juiste verzorging.’’

Duikles aan huis

Floris Vekemans uit Heesch (21) gaf een jaar lang les in Nijmegen bij een duikschool, maar is nu voor zichzelf begonnen met zijn bedrijf duiklesaanhuis. Hij dook in Kerkdriel, maar ook in Curaçao. ,,Ik ben deze maand officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Mijn website is nog niet af. Wat mij het meeste tegenvalt is het opbouwen van contacten, uiteindelijk is dat toch het belangrijkst. Lastig is ook dat er nogal wat concurrentie is, al probeer ik mijzelf te onderscheiden door juist naar de mensen toe te gaan in plaats van dat zij naar een duikschool moeten voor hun lessen.’’

Boefies

Vanaf zijn 15de verkoopt Dirk Jan van Lonkhuyzen (18) uit Randwijk gadgets en cadeaus via een webwinkel; onlangs is hij begonnen met het verkopen van aardappelen. ,,Het idee erachter is dat het voor de consument mogelijk wordt om aardappelen te bestellen die direct van de boer afkomstig zijn’’, aldus de jonge ondernemer.

Jaimy Overbeek uit Nijmegen begon toen hij 20 was met zijn schoonmaakbedrijf, dat hij combineerde met de studie Small Business @ Retail Management. Inmiddels is hij 24 jaar en heb al 3,5 jaar gaat het prima met zijn schoonmaakbedrijf Overbeek Schoonmaak. Vorig jaar studeerde hij, af, waarna hij zich volledig kon concentreren op zijn bedrijfsactiviteiten.

Floris Bergacker (20) uit Doorwerth organiseerde in het verleden 16+ feesten op de Korenmarkt. Vorig zette hij dit op een zijspoor en inmiddels is hij zijn verhuisbedrijf begonnen. ,,Vaak merkt men aan de telefoon dat ik jong ben, daardoor wordt mijn bedrijf gauw gezien als studentenbedrijf en kiest men voor een ander. De mensen die de verhuizingen voor mij uitvoeren zijn allemaal ouder dan ik ben dus dat is ook wel een gekke situatie. Wat ik heb meezitten is mijn uiterlijk; ik zie er ouder uit dan ik ben.’’

Op 23-jarige leeftijd begon Alice Sessink-Gennissen uit Pannerden met vrijwilligers haar eigen kinderdagverblijf De Boefies. Al snel had ze personeel nodig, en na veel vraag van ouders kwam er in 2015 een buitenschoolse opvang bij. Inmiddels heeft ze vijf personeelsleden en krijgt ze regelmatig stagiaires.

Rodney Kiezenberg (22) uit Arnhem begon in september 2015 KIEZ Events, een evenementenbureau dat verschillende activiteiten organiseert in heel Nederland. Daarnaast is hij student pedagogiek aan de Hogeschool in Utrecht. ,,Wat ooit begon als een uit de hand gelopen hobby is nu ons werk, dit doen we nog steeds met veel plezier.’’

Siebe Smeltink (18) uit Angerlo begon twee jaar geleden met een fysieke winkel en een online webshop waarmee hij hout en bouwmaterialen met een eigen bestelwagen verzendt. Hij volgt de opleiding marketing&communicatie niveau 4. ,,Al vanaf mijn twaalfde verhandelde ik alles waar ik een waarde in zag: aanstekers, brommers, stenen, dakpannen, laserpennen. Het zit denk ik in de genen, het bouwbedrijf van mijn vader bestaat al sinds 1928.’’

Thomas Zeman uit Oosterbeek (20) maakt videoproducties en begon dit jaar als zzp'er. Hij studeert nog aan de opleiding AV-specialist op Rijn IJssel in Arnhem. ,,Ik merk nu al wel dat school af en toe in de weg staat met opdrachten en ik vind het wel lastig om daar goede keuzes in de maken.’’

Rick den Hartog (18) uit Ede heeft sinds een paar weken zijn eigen eenmanszaak Den Hartog Racing. ,,Dit is ter ondersteuning van mijn raceactiviteiten en daarnaast ben ik beschikbaar voor lessen, coaching en dergelijke.’’

Aniek Dulk uit Duiven (18) heeft sinds juli een eigen bedrijf waar mensen terechtkunnen voor de behandeling van wimpers en wenkbrauwen, en het bleken van tanden.

Erik Reinders uit Ede (21) is zeven maanden geleden begonnen als personal trainer aan huis. Daarnaast geeft hij diverse bootcamp en bokstrainingen voor bedrijven.

Jurriën Aalbers (22) heeft met zijn compagnon Brian de Groot sinds twee jaar in Beuningen een snelgroeiend bedrijf dat vendingautomaten levert.

Jesse van Deelen (22) uit Millingen aan de Rijn heeft sinds mei haar eigen onderneming en geeft sportlessen aan jong en oud. ,,Ik heb ik van mijn passie mijn beroep gemaakt.’’