CORONAKAART | De cijfers knallen omhoog in deze gemeenten in de regio

Ook in Sint Anthonis is procentueel een grote toename - het is qua stijging de tiende gemeente van Nederland - maar daar waren de besmettingscijfers de afgelopen weken dan ook vrij laag. Maar ook in Wijchen, Beuningen en de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert is het aantal besmettingen in zeven dagen tijd meer dan verdubbeld.



Het past allemaal in de landelijke trend: maar in zo'n 40 gemeenten lopen de besmettingscijfers níet op. In de regio waar de Gelderlander verschijnt, dalen de cijfers alleen nog in Doesburg en Rhenen.



Maar dat lijkt een kwestie van tijd: zo werden landelijk tussen maandagochtend en dinsdagochtend 18.616 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 9 december, bijna een maand geleden.