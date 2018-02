'Criminelen die raadsleden inpalmen? Bestuurders zien spoken'

'Bestuurders moeten alert blijven op criminele invloed'



Bestuurders zien 'geen spoken', reageert burgemeester Mark Boumans van Doetinchem op de kritiek van twee wetenschappers dat criminele infiltratie in gemeenteraden niet voorkomt. De nieuwe alertheid op ondermijning getuigt volgens de Achterhoekse burgemeester slechts van 'realiteitszin'.

Op dit moment heeft de burgemeester 'geen concrete aanwijzingen' dat dit rond zijn gemeenteraad speelt. ,,Laat onverlet dat ik het geen ondenkbeeldig scenario acht. Zeker in grensstreken popt de onderwereld in toenemende mate op. Het zou een illusie zijn om te denken dat dit aan de politiek voorbij gaat. Dit vraagt alertheid.''



Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen reageert in dezelfde trant. ,,Voor zover mij bekend is in Nijmegen niets dergelijks aan de hand. Ondermijning, als bedoeld wordt infiltratie van de onderwereld in de normale maatschappij, is echter wel een maatschappelijk probleem dat we serieus moeten blijven bestrijden. Het is daarom niet meer dan verstandig ook in de politieke wereld alert te blijven.''



Commissaris Clemens Cornielje van Gelderland, die geldt als het boegbeeld in de strijd tegen ondermijning, lijkt door de kritiek in zijn wiek geschoten. ,,Ik heb nooit gezegd dat er op grote schaal sprake is van infiltratie. Ook als er nu nog geen sprake is van infiltratie zullen we toch kritisch moeten blijven. Allereerst de politieke partijen, die kandidaten selecteren. Ook ik ga uit van integere bestuurders en raadsleden. Maar laten we niet naïef zijn. De financiële belangen van criminelen zijn daarvoor te groot ( drugs, illegale arbeid, heling).''