Das maakt nieuw nest nadat vandalen dassenburcht vernielden

VideoARNHEM/OOSTERBEEK - De vrouwtjes das uit de door vandalen verstoorde dassenburcht in het gebied De Hes is opnieuw begonnen aan een nest. Anderhalve week geleden hadden tot op heden onbekenden de burcht waarschijnlijk bespoten met bluspoeder.

Op beelden van een wildcamera van 'Wild op Beeld’ bij de burcht scharrelt duidelijk een vrouwtjes das met blaadjes en takjes in haar bek. Het is waarschijnlijk dat ze een nieuw nest maakt. Maar dat is niet het enige dat de wildcamera heeft gevangen. Ook tonen de beelden twee mannetjes dassen in het natuurgebiedje op de grens van Arnhem en Oosterbeek.

De burcht te lijf met poederblusser

De dassenburcht kwam anderhalve week geleden in het nieuws toen vandalen de burcht te lijf gingen met mogelijk een poederblusser. In de uitgangen van de burcht lag wit en blauw poeder. De politie heeft het poeder voor onderzoek naar een laboratorium gestuurd. Er is tot op heden nog geen testuitslag.

Het blauwe poeder is in de verschillende gangen van de burcht gespoten. © Jouke Hoogland

Misschien was het dier al ten dode opgeschreven en heeft de das het naar buiten gebracht. Misschien is het dier door honden doodgebeten. Dat weten we allemaal niet Robert Jan Casteel Behalve een poederblusser trof de politie ook een dood dasje aan buiten de burcht. Het is lastig vast te stellen hoe het diertje aan zijn eind is gekomen, stelt Robert Jan Casteel, de maker van de filmbeelden bij de burcht. ,,Misschien was het dier al ten dode opgeschreven en heeft de das het naar buiten gebracht. Misschien is het dier door honden doodgebeten. Dat weten we allemaal niet", zegt Casteel.

Hij heeft met anderen inmiddels het blauwe poeder uit de verschillende uitgangen verwijderd. De politie zet het onderzoek naar de daders van de vernieling onverminderd voort. Een getuigenoproep op social media heeft in ieder geval één getuige opgeleverd. Een aantal mogelijke getuigen heeft inmiddels een verklaring afgelegd. Of de politie een poederblusser heeft aangetroffen bij de burcht wil een woordvoerder niet zeggen.

Beschuldigende vinger

Na de berichtgeving over de verstoorde dassenburcht wezen enkele omwonenden met een beschuldigende vinger naar de eigenaar van de grond, ontwikkelaar Amvest. Op De Hes moet een nieuwe woonwijk verrijzen, maar de dassenburcht ligt in de weg.

Karst Hagedoorn van Amvest toonde zich ‘enorm geschrokken en bedroefd’ over de aanslag op de burcht. Hij benadrukte dat Amvest er alles aan doet om de dassen te beschermen. ,,We doen dat in nauwe samenwerking met een ecoloog die ook contact heeft met de Stichting Das en Boom”, zegt Hagendoorn. Das en Boom bevestigt zijn verhaal.

De ontwikkelaar koestert de natuur, die een voorwaarde is voor de woningen op het voormalige KEMA-terrein dat gekenmerkt wordt door veel bomen en spectaculaire hoogteverschillen. Behalve dassen leven er in het gebied, dat een doorgangsroute van de Nederrijn naar de Veluwezoom is, veel andere diersoorten zoals de ringslang en de vos.