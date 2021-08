De ‘brokkentunnel’ van Arnhem gaat een week dicht; zo moet je omrijden

Parkeerders kunnen de garage alleen in en uit via het Stationsplein-West. Het verkeer mag vanaf zondag 22.00 uur de tunnel niet meer in. De werkzaamheden duren tot en met zondag 29 augustus.

Centrumring vermijden

De gemeente Arnhem verzoekt het doorgaand verkeer dat van noord naar zuid wil om het centrum zo veel mogelijk te vermijden. Zo komen er borden op de snelwegen A50 en A12.

Verkeer dat vanuit de richting Apeldoorn komt, kan de oostelijke route nemen via de A12 en de Pleyroute. Een tweede mogelijkheid is de westelijke route via de A12 richting A50 en daar afbuigen naar het zuiden richting Renkum.

Het lokale verkeer op de centrumring rond Arnhem kan gebruik maken van één rijbaan rechts van de tunnel. Bovenaan de tunnel moeten automobilisten rekening houden met overstekende voetgangers en fietsers. Ook rijden er bussen van en naar het station. Het doorgaand verkeer kan boven de tunnel doorrijden naar het Nieuwe Plein om van daaruit de weg te vervolgen richting Arnhem-Zuid of centrum.

Stationsplein

Automobilisten die in de garage onder het station willen parkeren, slaan bovenaan de tunnel rechtsaf het Stationsplein op. Voorbij Arnhem Centraal kunnen automobilisten rechtsaf naar het Stationsplein-West. Na zestig meter kunnen de parkeerders nogmaals rechtsaf de parkeergarage in. De parkeerroute staat met borden aangegeven.



De Willemstunnel staat sinds een aantal jaren bekend als brokkentunnel. Geregeld moeten brandweer en politie uitrukken voor weggebruikers die uit de bocht vliegen. De ronde wanden zorgen er voor dat de meeste auto's over de kop slaan.

Tunnelwand

De werkzaamheden in de tunnel bestaan uit het repareren van het plafond en het vervangen van lampen en armaturen in de toerit naar de parkeergarage. De tunnelwand krijgt een schoonmaakbeurt en wordt opnieuw geverfd. Dit keer met een lichtere tint om het zicht in de tunnel te bevorderen. Daarnaast moet nieuwe verlichting toekomstige ongelukken tegengaan.



De roep om snelheidscamera's wordt niet gehonoreerd. De gemeente Arnhem heeft de wens voor een flitser nog wel kenbaar gemaakt bij politie en het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, maar de tunnel zou er niet geschikt voor zijn. Behalve de technische onmogelijkheid is het lastig om de juiste snelheid te meten in de bochtige Willemstunnel.



Het werk gebeurt weliswaar overdag, maar de tunnel blijft ook 's nachts dicht.