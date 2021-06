De burgemeester wil boven de partijen staan, toch is VVD hofleverancier in een door liberalen gedomineerd land: hoe kan dat?

In een land waarin de VVD al jaren de grootste partij is, domineert ook de burgemeester van VVD-huize. De liberalen zijn hofleverancier van burgemeesters. Dat terwijl burgemeesters steeds meer benadrukken boven de partijen te staan en politiek kleurloos te willen zijn.

In het ‘linkse’ Wageningen is PvdA-burgemeester Geert van Rumund deze maand opgevolgd door de jonge VVD’er Floor Vermeulen. De 36-jarige was eerder gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland.



Hij had op de sollicitatiecommissie ‘indruk gemaakt met zijn grote netwerk, zowel provinciaal als landelijk’. Wageningen is daarmee de 26ste gemeente in Oost-Nederland die op dit moment een burgemeester van de VVD heeft.

VVD is hofleverancier

Sinds de VVD in 2010 de grootste partij van Nederland werd, is het aantal VVD-burgemeesters significant gestegen. Sinds 2016 is de liberale partij de grootste leverancier van burgemeesters. Van de 88 gemeenten in het verspreidingsgebied van De Gelderlander, de Stentor en Tubantia zijn 26 burgemeesters van VVD-huize. Daarmee is de partij de traditionele bestuurderspartijen CDA (23) en PvdA (17) voorbijgestreefd.

Als een burgemeester er voor iedereen moet zijn, waarom is dan driekwart van de burgemeesters in Oost-Nederland afkomstig van drie partijen?

Politieke ervaring

Het is niet gek dat de meeste burgemeesters afkomstig zijn van de VVD en het CDA, zegt bestuurskundige Niels Karsten. ,,Burgemeesters komen vaak vanuit de poule met oud-raadsleden en oud-wethouders en daar zijn de grote partijen sterk vertegenwoordigd.”



Uit onderzoek van De Gelderlander, de Stentor en De Twentsche Courant Tubantia blijkt dat 77 van de 88 burgemeesters in deze regio ervaring hebben als wethouder, raadslid, Kamerlid of in de provinciale politiek.